Tiro a segno, Europei 10 metri Gyor 2024: bronzo per l’Italia nella carabina maschile junior a squadre

Sono scattati a Gyor, in Ungheria, gli Europei 10 metri 2024 di tiro a segno: nella prima giornata dedicata alla categoria junior, arriva il bronzo per l’Italia nella carabina maschile a squadre. Assegnati i titoli nella pistola a coppie miste e nelle prove individuali ed a squadre della carabina.

Nella carabina maschile affermazione del magiaro Balint Kalman sullo svedese Victor Lindgren per 251.2 a 248.9, mentre l’austriaco Patrick Entner è di bronzo con 226.4. Sesto posto per Tommaso Roberto a quota 163.3. Escono nelle qualificazioni, invece, Edoardo Branchini, 12° con 623.9, e Luca Sbarbati, 21° con 621.6. Nella graduatoria a squadre oro all’Austria con 1880.2, argento alla Svezia con 1872.1 e bronzo all’Italia, terza a quota 1871.2.

Nella carabina femminile domina la norvegese Synnoeve Berg, la quale supera l’elvetica Alexia Tela per 252.4 a 249.8, mentre la medaglia di bronzo va all’ucraina Mariia Stashko, terza con 228.5. Fuori nelle qualificazioni le tre azzurrine: 22ma Veronica Maria Calvello con 623.9, 25ma Carlotta Salafia con 623.8, 48ma Eleonora Palmisano con 620.7. Nella classifica a squadre la Serbia chiude davanti alla Norvegia, con entrambi i team a quota 1876.0, mentre il terzo posto è della Germania con 1873.5. Italia sesta a quota 1868.4.

Nella pistola mista la finale per l’oro vede Georgia 2 di Mariami Prodiashvili e Giorgi Mumladze piegare Germania 1 di Celina Becker ed Eduard Baumeister con lo score di 17-15, mentre nella sfida per il bronzo Azerbaigian 1 di Leyli Aliyeva e Vladislav Kalmikov liquida Lettonia 2 di Kristiana Agule e Daniels Vilcins col punteggio di 16-2. Nelle qualificazioni decima piazza per Italia 1 di Cristina Magnani e Matteo Mastrovalerio con 559-13x e 23ma posizione per Italia 2 di Alessandra Fait e Gabriele Aldo Villani con 553-8x.