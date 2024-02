Tiro a segno, Europei 10 metri Gyor 2024: assegnati gli ultimi titoli della categoria junior

Sono proseguiti a Gyor, in Ungheria, gli Europei 10 metri 2024 di tiro a segno: nella terza ed ultima giornata dedicata alla categoria junior, senza l’Italia in gara, vengono assegnati i titoli nelle sfide tre contro tre della pistola, maschile e femminile.

Nella pistola maschile l’oro va all’Ucraina di Maksym Himon, Ivan Martynov e Timur Pidhornyi, che piega per 17-13 la Romania di Levente Matyas Bucsias, Constantin-Daniel Feraru e Luca Joldea, mentre nella sfida per il bronzo la Norvegia di Sondre Risan Haltvik, Tim Leo Hembre e Hans Wang Noestvold regola per 17-7 la Bulgaria di Viktor Todorov Bonev, Petar Vladimirov Ivanov e Boris Tuzlukov.

Nella pistola femminile il successo va alla Germania di Celina Becker, Johanna Blenck e Lydia Vetter, che supera per 16-14 la Georgia di Mariam Abramishvili, Salome Prodiashvili e Mariami Prodiashvili, mentre sale sul gradino più basso del podio l’Azerbaigian di Leyli Aliyeva, Sofiya Barkhalova e Zeynab Sultanova, che regola per 16-14 l’Ucraina di Yuliia Didenko, Olha Lepska ed Anastasiia Marchenko.