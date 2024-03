Tiro a segno, Paolo Monna: “Da tanto tempo lavoravo per questo risultato, sento fiducia e supporto attorno a me”

Paolo Monna ieri ha vinto la finale della pistola ad aria compressa maschile degli Europei da 10 metri di Gyor, in Ungheria, conquistando la medaglia d’oro, il titolo continentale ed il pass non nominale per le Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro ha confidato al sito federale le proprie emozioni.

La gioia del novello campione europeo: “Sono molto orgoglioso di aver raggiunto questo doppio risultato, il titolo europeo e la qualificazione alle Olimpiadi. Da tanto tempo lavoravo per questo e, devo essere sincero, dopo la finale di Coppa del Mondo a Granada ero un po’ meno fiducioso. Invece a Gyor è andato tutto per il meglio“.

L’azzurro spiega le ragioni di questo successo: “Sento fiducia e supporto attorno a me, è questo il segreto di questo incredibile risultato. Voglio ringraziare davvero tutti: dalla mia famiglia alla mia fidanzata, al team della Nazionale, senza dimenticare i miei amici ed il Centro Sportivo dei Carabinieri“.