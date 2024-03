Tiro a segno, Europei 10 metri Gyor 2024: pass olimpici per Germania e Francia. 11ma Sofia Ceccarello

Va in archivio la prima finale della seconda giornata di gare riservate alla categoria senior agli Europei da 10 metri 2024 di tiro a segno: a Gyor, in Ungheria, nella carabina femminile si impone la tedesca Anna Janssen, che conquista oro e pass olimpico non nominale.

Argento per la polacca Julia Ewa Piotrowska, bronzo per l’elvetica Audrey Gogniat. Quarta piazza per la transalpina Oceanne Muller, che conquista il pass olimpico e libera uno slot che verrà riassegnato attraverso il ranking.

In casa Italia escono nelle qualificazioni tutte le azzurre: la migliore è Sofia Ceccarello, 11ma, molto più indietro Barbara Gambaro, 55ma, e Martina Ziviani, 64ma. La graduatoria a squadre va alla Norvegia, con argento all’Ungheria e bronzo alla Polonia, mentre l’Italia chiude 14ma.

Nella finale la tedesca Anna Janssen conquista oro e pass olimpico battendo per 253.1 a 251.3 la polacca Julia Ewa Piotrowska, mentre il bronzo va all’elvetica Audrey Gogniat, eliminata in terza piazza con 230.3. Resta ai piedi del podio la transalpina Oceanne Muller, fuori in quarta posizione a quota 208.5.

La francese, però, conquista il pass olimpico e libera così lo slot riservato al Paese ospitante, che verrà riassegnato attraverso il ranking. Qualificazioni fatali per tutte le azzurre: sfiora la finale Sofia Ceccarello, 11ma con 629.2, molto lontane Barbara Gambaro, 55ma con 624.5, e Martina Ziviani, 64ma a 622.4.

Nella graduatoria a squadre vince l’oro la Norvegia, prima con 1891.0, mentre l’argento è dell’Ungheria, seconda con 1888.9, infine il bronzo va alla Polonia, terza a quota 1886.9. Finisce molto lontana invece l’Italia, che chiude 14ma a quota 1876.1.