Tiro a segno, Coppa del Mondo Granada 2024: Bektenov e Dhama si impongono nella pistola 10 m ad aria compressa

Termina il terzo giorno di competizioni a Granada, città della Spagna che ospita questa settimana la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno. Due le prove pianificate per la giornata di oggi, entrambe dedicate alla specialità pistola 10 m ad aria compressa categoria Junior.

In campo maschile ad avere la meglio è stato il kazako Imandos Bektenov, il quale ha conquistato il totale di 236.00 superando nel vìs-a-vìs finale il tedesco Andreas Koeppl, secondo classificato con 235.1. Terzo posto poi per il georgiano Ione Khvareshia, abile a raccogliere 214.1. Completano il quadro delle finali poi il malese Justin Joannes Anak Kelukin, quarto con 194.5, l’azero Vladislav Kalmikov, quinto con 173.9, il secondo georgiano Giorgi Muldadze, sesto con 153.8, l’austriaco Timon Kretzel, settimo con 133.8, e l’altro atleta dell’Azerbaijan Haji Musayev, ottavo con 109.5.

Doppietta indiana in campo femminile con il trionfo di Devnashi Dhama, prima con 240.0 davanti a Lakshita Lakshita, seconda con 238.0. Segue la georgiana Mariami Prodiashvili, sul gradino più basso del podio con 213.1. Quarta posizione poi per la moldava Anna Dulce (193.9) eliminata agli shoot off. Più lontana un’altra tiratrice della Georgia, Mariam Abramishvil (172.0), quindi le azere Sofiya Barkhalova (152.9) e Zeynab Sultanova (134.5) oltre che l’ultima georgiana Salome Prodiashvili, ottava con 114.5.

In questa gara non erano presente nessun componente della Nazionale Azzurra.