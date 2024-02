Tiro a segno, Coppa del Mondo junior 10 metri Granada 2024: doppiette di India e Georgia nelle gare a coppie miste

Va in archivio a Granada, in Spagna, la seconda e penultima giornata della tappa della Coppa del Mondo junior da 10 metri 2024 di tiro a segno: spazio alle gare a coppie miste, che vedono le doppiette della Georgia nella pistola (con la Spagna terza) e dell’India nella carabina (con la Gran Bretagna sul gradino più basso del podio). L’Italia non partecipa alla manifestazione di categoria.

Nella pistola mista è derby georgiano nella finale per il primo posto ed a spuntarla è Georgia 2 di Mariami Prodiashvili e Giorgi Mumladze, che supera per 17-9 Georgia 1 di Mariam Abramishvili e Ioane Khvaresha, mentre nella sfida per il terzo posto Spagna 1 di Carla Caballero Fernandez e Lucas Sanchez Tome ha la meglio con lo score di 16-8 su Azerbaigian 1 di Leyli Aliyeva e Vladislav Kalmikov.

Nella carabina mista si registra un’altra doppietta, dato che India 1 di Isha Anil Taksale ed Umamahesh Maddineni batte col punteggio di 16-8 India 2 di Anvii Rathod ed Abhinav Shaw, mentre nella finale per il terzo posto la Gran Bretagna di Gwenllian Seren Thorne ed Aston James Upton piega all’ultimo colpo per 16-14 il Bangladesh di Jafirah Chowdhury e Md Jidan Hossain.