Tiro a segno, Coppa del Mondo 2024: India dominante nella carabina ad aria compressa Junior

Si è conclusa la prima giornata in quel di Granada, città della Spagna che ospita in questi giorni la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno. In questo day 1, contrassegnato dall’assenza di atleti italiani, si sono svolte le gare dedicate ai 10 m della carabina ad aria compressa.

Nella prova maschile salgono in cattedra i giovani tiratori indiani, autori di una tripletta: a guadagnare il gradino più alto del podio è Umamahesh Maddinemni con 252.1, seguito da Parth Rakesh Mane, secondo con 250.6 davanti ad Ajay Malik, terzo con 229.0.

India grande protagonista anche nella prova femminile, complice il trionfo netto di Isha Anil Taksale, abile a raggiungere 251.8 ben distaccando la britannica Seren Gwellian Thorne, al posto d’onore con 249.7, e la connazionale Shambhavi Shravan Kshirsagar.

Domani, martedì 13 febbraio, si svolgeranno le gare a squadre di pistola 10 m maschile e femminile.