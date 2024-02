Tennistavolo femminile, l’Italia piega Porto Rico per 3-2 ai Mondiali e si avvicina alla qualificazione ai sedicesimi

Sofferta ed importantissima vittoria dell’Italia femminile nella seconda giornata della prima fase a gironi dei Mondiali a squadre 2024 di tennistavolo, torneo che promuoverà le prime otto classificate alle Olimpiadi di Parigi: a Busan, in Corea del Sud, le azzurre, guidate da Elena Timina, piegano Porto Rico, sulla carta seconda forza del Gruppo 5, col punteggio di 3-2, e compiono un passo forse decisivo verso la qualificazione ai sedicesimi di finale.

Nel primo incontro Gaia Monfardini, schierata come numero 2, cede ad Adriana Diaz per 1-3 (11-7, 6-11, 6-11, 14-16), ma a seguire Nikoleta Stefanova, in campo come numero 1 azzurra, riequilibra le sorti dell’incontro regolando Melanie Diaz per 3-0 (11-2, 11-6, 11-9). Nella sfida tra le numero 3 Giorgia Piccolin piega Brianna Burgos per 3-1 (7-11, 11-8, 11-6, 11-8), portando l’Italia in vantaggio, ma a seguire Nikoleta Stefanova cede ad Adriana Diaz per 0-3 (8-11, 5-11, 7-11). Ad essere decisiva è la sfida tra le numero 2, con Gaia Monfardini che supera Melanie Diaz per 3-1 (16-14, 5-11, 11-5, 11-5) e consegna la vittoria alle azzurre per 3-2.

L’altra sfida del girone, tra Corea del Sud e Malesia, è in programma alle ore 09.00 italiane, mentre oggi riposa Cuba. L’Italia tornerà in campo ancora una volta nel cuore della prossima notte italiana (ore 2.00) proprio contro Cuba, che schiererà Daniela Fonseca Carrazana (n. 179), Estela Crespo (n. 240) e Rosalba Aguiar La O. Quella caraibica sulla carta è la compagine più debole del raggruppamento e le azzurre devono vincere per puntare al secondo posto nella prima fase.

MONDIALI A SQUADRE 2024 TENNISTAVOLO FEMMINILE

Gruppo 5

2a giornata

Gaia Monfardini – Adriana Diaz 1-3 (11-7, 6-11, 6-11, 14-16)

Nikoleta Stefanova – Melanie Diaz 3-0 (11-2, 11-6, 11-9)

Giorgia Piccolin – Brianna Burgos 3-1 (7-11, 11-8, 11-6, 11-8)

Nikoleta Stefanova – Adriana Diaz 0-3 (8-11, 5-11, 7-11)

Gaia Monfardini – Melanie Diaz 3-1 (16-14, 5-11, 11-5, 11-5)

Risultati

Italia-Porto Rico 3-2

Corea del Sud-Malesia ore 09.00 italiane

Riposa: Cuba

Classifica

Corea del Sud* 1

Italia 1

Porto Rico 1

Malesia** 0

Cuba* 0

* = una partita in meno

** = due partite in meno