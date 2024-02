ATP Delray Beach, solo Stati Uniti in semifinale: Paul aspetta Tiafoe, c’è Giron per Fritz

A Delray Beach è ormai un discorso tutto americano. Le semifinali del torneo californiano vedono solo giocatori statunitensi; l’Italia ha sperato nel colpaccio con Flavio Cobolli, che si è dovuto arrendere a Frances Tiafoe, e per l’eclettico giocatore del Maryland ci sarà Tommy Paul.

Sfida dunque tra numero 2 e numero 3 del seeding; il ragazzo del New Jersey ha incontrato pochi problemi contro Jordan Thompson, sconfitto con un comodo 6-4 6-3. Paul e Tiafoe si conoscono bene: oltre ad aver fatto in qualche occasione coppia nei tornei di doppio, i due si affrontano dai tempi dei Futures, con il secondo in vantaggio per 3-2 se consideriamo anche i circuiti minori. A livello ATP Paul è in vantaggio 2-1, ma il ragazzo del Maryland ha vinto l’unico confronto proprio su questi campi, quattro anni fa.

L’altra semifinale sarà invece fra Taylor Fritz e Marcos Giron. Il numero 1 del seeding interrompe il viaggio di Rinky Hijikata, capace di superare Matteo Arnaldi nel turno precedente, e torna a giocarsi una semifinale dallo scorso agosto a Washington, mentre il trentenne campione NCAA nel 2014 spezza il sogno di Patrick Kypson, che ha provato comunque a vendere cara la pelle.

ATP DELRAY BEACH 2024, RISULTATI 16 FEBBRAIO

T. Paul b. J. Thompson 6-4 6-3

F. Tiafoe b. F. Cobolli 6-4 6-2

M. Giron b. P. Kypson 6-4 6-4

T. Fritz b. R. Hijikata 6-3 6-3