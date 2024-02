ATP Buenos Aires, Nicolas Jarry raggiunge Carlos Alcaraz in semifinale, ritiro per Tomás Martín Etcheverry

Definito il quadro dei semifinalisti all’ATP250 di Buenos Aires. Nel torneo di scena sulla terra rossa argentina, Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) ha rispettato i pronostici e sconfitto con il punteggio di 7-6 (1) 6-1 Andrea Vavassori. Una bella prestazione del tennista piemontese che ha tenuto botta per un set, salvo poi dover alzare bandiera bianca al cospetto del forte tennista iberico.

Alcaraz che incontrerà nel penultimo atto Nicolas Jarry. Il cileno (n.21 del mondo) si è imposto nel quarto di finale contro il padrone di casa Tomas Martin Etcheverry (n.27 del ranking), visto il ritiro di quest’ultimo. Un problema fisico all’inizio del secondo set ha condizionato Etcheverry che, vinto il primo parziale 6-4 e perso il secondo 7-5, ha deciso di stringere la mano al suo avversario e non proseguire.

What it’s all about ❤️

Nicolas Jarry comforts Tomas Etcheverry as the Argentine is forced to retire with injury in their @ArgentinaOpen quarter-final. pic.twitter.com/WsGhdyZ5GH

