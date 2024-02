Tennistavolo femminile, l’Italia cede alla Corea del Sud per 0-3 nella sfida d’esordio dei Mondiali a squadre

Come era nelle previsioni, si è rivelato improbo l’esordio dell’Italia femminile ai Mondiali a squadre 2024 di tennistavolo, torneo che promuoverà le prime otto classificate alle Olimpiadi di Parigi: a Busan, in Corea del Sud, le azzurre, guidate da Elena Timina, hanno ceduto nettamente alle padrone di casa sudcoreane, compagine testa di serie del Gruppo 5, che si sono imposte con un perentorio 3-0.

Debora Vivarelli (n. 112 del ranking mondiale) ha ceduto a Jeon Jihee (n. 21), vittoriosa per 0-3 (4-11, 9-11, 4-11). Niente da fare neppure per Nikoleta Stefanova (n. 295), sconfitta da Shin Yubin (n. 8) per 0-3 (5-11, 7-11, 7-11), Nel match tre le numero 3 delle due squadre Gaia Monfardini (n. 109) ha strappato un set a Lee Zion (n. 44), che si è imposta per 1-3 (8-11, 3-11, 11-8, 9-11).

Nell’altra sfida del girone Porto Rico ha liquidato Cuba per 3-0, mentre oggi ha riposato la Malesia. L’Italia tornerà in campo nel cuore della prossima notte italiana (ore 2.00) proprio contro Porto Rico, che schiererà Adriana Diaz (n. 11), Melanie Diaz (n. 145) e Brianna Burgos (n. 157). Si tratta di una sfida di estrema importanza per cercare l’accesso alla seconda fase ad eliminazione diretta.

MONDIALI A SQUADRE 2024 TENNISTAVOLO FEMMINILE

Gruppo 5

1a giornata

Italia – Corea del Sud 0-3

Debora Vivarelli – Jeon Jihee 0-3 (4-11, 9-11, 4-11)

Nikoleta Stefanova – Shin Yubin 0-3 (5-11, 7-11, 7-11)

Gaia Monfardini – Lee Zion 1-3 (8-11, 3-11, 11-8, 9-11)

Risultati

Porto Rico – Cuba 3-0

Italia-Corea del Sud 0-3

Riposa: Malesia

Classifica

Corea del Sud 1

Porto Rico 1

Malesia* 0

Cuba 0

Italia 0

* = una partita in meno