Tennis: Stefanos Tsitsipas donerà in beneficenza 1000 dollari per ogni ace ad Acapulco

Spesso e volentieri il tennis si è reso protagonista di importanti raccolte di beneficenza. Molte volte sono stati i tornei ad organizzare il tutto, in Messico invece è un giocatore in prima persona a prendere l’iniziativa: si tratta di Stefanos Tsitsipas.

Il greco, che stanotte se la vedrà nel torneo ATP 500 di Acapulco contro il nostro Flavio Cobolli, ha promesso come dono alla città che ospita la manifestazione 1000 dollari per ogni ace messo a segno.

La città messicana è stata sconvolta dall’uragano Otis lo scorso ottobre: danni ingenti a case, famiglie e ovviamente al turismo, prima fonte di guadagno.

L’esordio con il russo Safiullin ha già portato in dote cinque ace all’ellenico.

United for Acapulco 💙🇲🇽@steftsitsipas will donate 1,000 usd for every ace he hits during the @AbiertoTelcel to the relief program for Acapulco.

In October of 2023, hurricane Otis caused catastrophic damage in Acapulco, impacting about 250,000 families, 80% of its hotels and… pic.twitter.com/F22fgYjgIc

— ATP Tour (@atptour) February 27, 2024