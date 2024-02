Tennis, nuovo allenatore per Holger Rune. Un ritorno al passato…

Holger Rune è sicuramente uno dei talenti più cristallini nell’attuale mondo tennistico. Una crescita, però, che sembrava dover essere esplosiva e prorompente quella del danese e che invece ha subito un po’ di rallentamenti. Certamente la carta d’identità recita appena 20 anni e si sta comunque parlando del numero sette del mondo, reduce da una stagione troppo altalenante e nella quale sono mancate alcune sicurezze.

Il danese ha deciso di fare un importante passo indietro per ritrovarsi e di tornare al passato. Infatti la clamorosa notizia è quella che il nuovo allenatore di Rune sarà Patrick Mouratoglou. Definirlo nuovo è quasi un eufemismo, visto che il coach francese ha seguito la carriera di Rune fin dall’inizio, portandolo ad ottenere risultati importantissimi e a sbarcare nella Top-10 mondiale.

Ad inizio 2023 il rapporto tra Rune e Mouratoglou si è chiuso definitivamente dopo una serie di tira e molla e dopo le tante voci di un addio che non era mai stato confermato. Il danese da quel momento ha fatto fatica a trovare stabilità, complice anche la presenza della madre Aneke, che, secondo sempre i rumors all’interno del circuito, addirittura andava ad influire nelle scelte del figlio, anche nel gioco. Rune ha provato prima con l’ex coach di Federer Severin Luthi e poi anche con Boris Becker, ma entrambi i rapporti si sono chiusi abbastanza velocemente ed anche la mamma ha fatto un passo indietro nella vita tennista del figlio.

Questo ritorno con Mouratoglou può essere decisamente visto come una ricerca di ritrovare le sensazioni passate, una sorta di tranquillità emotiva e di avere nuovamente alcune certezze. Entrambi hanno espresso grande gioia e soddisfazione sui loro profili social per questo ritorno al passato.

Queste le parole del coach francese: “Sono entusiasta di cominciare una nuova collaborazione con Holger Rune. Ci conosciamo da quando aveva tredici anni e ho sempre creduto nel suo potenziale. Ha grandi obiettivi e anch’io li ho per lui. È l’inizio di una nuova avventura. Ci vediamo ad Acapulco, Indian Wells e Miami”.

Anche lo stesso Rune ha lasciato un commento molto felice sul ritorno con il coach francese: “A volte hai bisogno di provare una varietà di cose per capire cosa funziona e cosa no. Negli ultimi mesi ho imparato cosa è più importante per me. Con Patrick ho ottenuto i miei migliori risultati e credo che lui possa aiutarmi a raggiungere i miei obiettivi”

Sometimes you must try a variety of things to find out what works for you and what does not. In the recent months I have learned a lot about what’s important for me. With Patrick I did some of my greatest triumphs and I believe he can help me achieving my goals pic.twitter.com/nkl5vWf25d

— Holger Rune (@holgerrune2003) February 21, 2024