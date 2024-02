Tennis, Italia in testa al Ranking per Nazioni! Le fasce per il sorteggio di Coppa Davis e le possibili avversarie

L’Italia resta in testa alla classifica per Nazioni ddi Coppa Davis. Gli azzurri hanno conquistato l’Insalatiera lo scorso 26 novembre e svettano al comando della graduatoria, che tra l’altro determinerà le fasce per il sorteggio della fase a gironi della prestigiosa competizione. Il Bel Paese sarà in prima fascia insieme all’Australia (numero 2), al Canada (numero 3) e alla Germania (numero 4). La Serbia è quinta in classifica, ma non va tenuta in considerazione per il sorteggio dei gironi di settembre, visto che è stata eliminata nella fase preliminare dalla Slovacchia, capace di guadagnare nove piazze e portarsi al 14mo posto.

L’Olanda ha estromesso la Svizzera ed è sesta, mentre spicca lo scivolone della Spagna, sprofondata al 17mo posto perché non può più calcolare i punti per la vittoria del 2019. L’Olanda sarebbe dunque in seconda fascia con Repubblica Ceca, USA e Finlandia. Francia, Gran Bretagna, Belgio e Slovacchia occuperebbero la terza. La Spagna sarebbe addirittura in quarta con Argentina, Cile e Brasile. L’Italia potrebbe ospitare un girone a Bologna, un altro potrebbe essere a Malaga (Spagna).

A settembre si disputeranno quattro gironi da quattro squadre ciascuna, in ogni raggruppamento verrà inserita una Nazione per ciascuna fascia, ma con un vincolo: i quattro Paesi che ospiteranno l’evento dovranno essere inseriti in quattro gruppi diversi. Se il sorteggio per le Finals dovesse avvenire prima della pubblicazione della nuova classifica (al momento non c’è infatti una data), le fasce sarebbero le seguenti:

POSSIBILI FASCE SORTEGGIO COPPA DAVIS 2024

FASCIA 1: Italia, Australia, Canada, Germania

FASCIA 2: Olanda, Repubblica Ceca, USA, Finlandia

FASCIA 3: Francia, Gran Bretagna, Belgio, Slovacchia

FASCIA 4: Spagna, Argentina, Cile, Brasile

RANKING PER NAZIONI COPPA DAVIS

1. Italia 483,25 punti

2. Australia 461.75

3. Canada 437,5

4. Germania 393,5

5. Serbia 388,75

6. Paesi Bassi 388

7. Croazia 388

8. Repubblica Ceca 387,5

9. USA 386,5

10. Finlandia 383,25

11. Francia 374,75

12. Gran Bretagna 373,25

13. Belgio 352

14. Slovacchia 347,5

15. Cile 344,75

16. Brasile 340,25

17. Spagna 339

18. Svezia 336,5

19. Kazakhstan 335,5

20. Argentina 332,5