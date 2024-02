Tabellone ATP Marsiglia 2024: Lorenzo Musetti, il percorso è complicato. Diversi primi turni di spicco

Pochi minuti fa è stato sorteggiato il tabellone dell’ATP 250 di Marsiglia, in Francia. Doveva essere il torneo di rientro di Jannik Sinner, ma, com’è noto, il campione degli Australian Open ha deciso di ritardare di una settimana il proprio ritorno, collocandolo nell’ATP 500 di Rotterdam al via il 12 febbraio.

Uno solo l’italiano direttamente ammesso al tabellone principale, in attesa degli esiti delle qualificazioni (i cui accoppiamenti si fanno attendere). Si tratta di Lorenzo Musetti: il toscano, però, si trova davanti un percorso per nulla facile eppure particolare. Il primo ostacolo è l’ungherese Fabian Marozsan, uscito bene da Melbourne: tra i due un antico precedente all’ITF M15 di Antalya (finale vinta dall’italiano). Poi potrebbe esserci Andy Murray, ma lo scozzese è in un brutto momento; potenziale quarto spettacolo con il polacco Hubert Hurkacz, se non altro per contrasto di stili.

Sono diversi i confronti che potrebbero attirare l’attenzione del pubblico. Oltre a Machac-Murray, cui si è di fatto accennato, c’è Ruusuvuori-van Assche a meritare un posto di primo piano. E, naturalmente, anche Bautista Agut-Gasquet per eventualmente incrociare il numero 3 del seeding, il russo Karen Khachanov.

Strada in salita anche per tutti gli appartenenti al quarto spicchio di quarti di finale. C’è la chance di un secondo turno tra Grigor Dimitrov e Sebastian Korda, cioè tutto ciò che sia il bulgaro che l’americano avrebbero preferito evitare. E da quelle parti c’è anche il ceco Jiri Lehecka.

TABELLONE ATP 250 MARSIGLIA 2024

Hurkacz (POL) [1]-Bye

Bonzi (FRA) [WC]-Shevchenko (KAZ)

Machac (CZE)-Murray (GBR)

Marozsan (HUN)-Musetti (ITA) [6]

Humbert (FRA) [4]-Bye

Qualificato-Shapovalov (CAN) [WC]

Ruusuvuori (FIN)-van Assche (FRA)

Barrere (FRA)-Davidovich Fokina (ESP) [5]

Auger-Aliassime (CAN) [7]-Halys (FRA) [WC]

Zhang (CHN)-Muller (FRA)

Bautista Agut (ESP)-Gasquet (FRA)

Bye-Khachanov [3]

Lehecka (CZE) [8]-Qualificato

Qualificato-Rinderknech (FRA) [Alt]

Korda (USA)-Qualificato

Bye-Dimitrov (BUL) [2]