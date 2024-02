ATP Marsiglia, Lorenzo Musetti esordirà contro un magiaro che fece piangere Alcaraz

Lorenzo Musetti è accreditato della sesta testa di serie nel torneo ATP 250 di Marsiglia, in Francia, che si giocherà sul veloce indoor: l’azzurro, numero 26 del ranking, inserito nella parte alta del tabellone, esordirà contro il magiaro Fabian Marozsan, numero 57 del mondo.

Lo scorso anno nel Masters 1000 di Roma il magiaro sconfisse ai sedicesimi lo spagnolo Carlos Alcaraz, ma ovviamente lo scontro si giocò sulla terra battuta, stessa superficie sulla quale andò in scena, nel lontano 2019, l’unico scontro tra Musetti e Marozsan, con l’azzurro che vinse ad Antalya.

Marozsan nel 2024 ha un bilancio, come Musetti, di tre vittorie ed altrettante sconfitte, mentre in carriera il dato è di 15 vittorie e 12 sconfitte sul circuito maggiore, pur essendo passato professionista nel 2017. Destrorso, Marozsan gioca il rovescio a due mani, ed ha tre anni in più di Musetti.

Se da una parte il magiaro non ha vinto titoli in carriera nell’ATP Tour, Musetti vanta due successi ed ha uno score di 95 vittorie ed 86 sconfitte, pur essendo passato professionista nel 2019: l’azzurro paga otto centimetri al magiaro, alto 1.93 contro l’1.85 di Musetti, mentre l’ungherese concede 3 kg all’italiano (75 kg contro 78 kg).