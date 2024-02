Jannik Sinner in testa alla classifica dei guadagni! Tutte le cifre e i montepremi ATP. E gli altri italiani…

Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open e svetta in testa alla classifica dei guadagni, stilata in maniera ufficiale dall’ATP (l’associazione internazionale dei tennisti professionisti). I montepremi dei vari tornei sono infatti pubblici ed è la stessa ATP a riportare i guadagni dei giocatori sulle rispettive schede tecniche, dove vengono elencati anche i dati anagrafici e i risultati nelle singole competizioni. Si tratta dunque di una graduatoria certificata e che tiene in considerazione esclusivamente gli introiti per meriti sportivi, mentre non sono inseriti gli emolumenti provenienti da sponsor e altre fonti (questi non ufficiali).

Jannik Sinner si è assicurato 2,1 milioni di dollari statunitensi con il trionfo nel primo Slam della stagione (puntualizziamo che tutte le classifiche sono con moneta americana, vengono effettuate le varie conversioni del caso perché ad esempio a Melbourne si è pagato con dollaro australiano, a Wimbledon l’assegno è in sterline, in tanti tornei si utilizza l’euro). Il 22enne altoatesino ha già un margine importante nei confronti del tedesco Alexander Zverev (1,4 milioni di dollari, è giunto in semifinale a Melbourne e ha fatto strada alla United Cup) e del russo Daniil Medvedev (1,15 milioni per lo sconfitto nell’atto conclusivo in terra oceanica).

Il serbo Nova Djokovic, numero 1 al mondo andato ko in semifinale contro Sinner, è quarto a quota 955.000 dollari e precede il polacco Hubert Hurkacz (787.000) e lo statunitense Taylor Fritz (651.000). Gli altri italiani? Flavio Cobolli 30mo con 191.000, Lorenzo Sonego 44mo con 161.000 appena davanti a Lorenzo Musetti (151.000) e Matteo Arnaldi (150.000). Precisiamo che si tratta di guadagni esclusivamente in singolare, motivo per cui Simone Bolelli e Andrea Vavassori (finalisti in doppio agli Australian Open) non sono presenti. Di seguito la classifica dei guadagni dei tennisti in questa prima parte del 2024.

CLASSIFICA GUADAGNI TENNISTI 2024 (in singolare)

1. Jannik Sinner (Italia) 2,1 milioni di dollari

2. Alexander Zverev (Germania) 1,4 milioni di dollari

3. Daniil Medvedev (Russia) 1,15 milioni di dollari

4. Novak Djokovic (Serbia) 955.000 dollari

5. Hubert Hurkacz (Polonia) 787.000 dollari

6. Taylor Fritz (USA) 651.000 dollari

7. Alex de Minaur (Australia) 603.000 dollari

8. Casper Ruud (Norvegia) 528.000 dollari

9. Andrey Rublev (Russia) 501.000 dollari

10. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 464.000 dollari

30. Flavio Cobolli (Italia) 191.000 dollari

44. Lorenzo Sonego (Italia) 161.000 dollari

45. Lorenzo Musetti (Italia) 151.000 dollari

46. Matteo Arnaldi (Italia) 150.000 dollari

62. Giulio Zeppieri (Italia) 127.000 dollari