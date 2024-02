Sport rotellistici: svelato il programma dei World Skate Games 2024. Sedi e calendario

Quattro regioni, tredici location, dodici discipline. Dopo una lunga attesa la Federazione Internazionale ha finalmente svelato il programma completo dei World Skate Games 2024, competizione multidisciplinare che raggruppa in un unico Paese, in questo caso l’Italia, tutti i Campionati Mondiali degli sport affiliati.

La rassegna andrà in scena dal 6 al 22 settembre, e verrà spalmata in parti differenti del nostro Paese. Come già trapelato da diversi mesi, l’hockey su pista sarà di scena a Novara, dall’8 al 22. Confermata anche Rimini che ospiterà i Mondiali di pattinaggio artistico, anche questi pianificati nella seconda settimana.

Roma accoglierà invece le prove della disciplina olimpica dello skateboarding: Il park sarà ad Ostia (dove ci sarà anche lo scootering), mentre lo street a Colle Oppio (scootering compreso). Il Pincio sarà invece la venue del Vert oltre che del freestyle e dello skate cross.

L’hockey inline (che comprenderà tutto l’arco della manifestazione), il roller derby (17-22 settembre) e tutte le prove di velocità saranno invece disputate in Abruzzo. Pescara ospiterà i 100 metri (20 settembre), mentre Montesilvano la maratona (21 settembre). Le gare di corsa su strada si svolgeranno a Sulmona (10-15 settembre), quelle di Inline a Chieti (6-10 settembre). Tortoreto infine comprenderà il downhill inline e lo skateboarding downhill (17-21 settembre).