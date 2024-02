Sei Nazioni 2024, Federico Ruzza valuta l’Inghilterra: “Hanno un gioco concreto”

Manca sempre meno a Italia-Inghilterra, match che aprirà il Sei Nazioni 2024 di rugby in programma sabato 3 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma (inizio ore 15:15). Una disputa che inaugura il nuovo corso degli azzurri, seguiti dal neo CT Gonzalo Quesada

Federico Ruzza, seconda linea arrivato al suo 50 cap con la Nazionale, ha presentato il match con la compagine inglese, sottolineando in prima battuta proprio la motivazione scaturita dall’arrivo del nuovo allenatore.

“Come all’inizio di ogni manifestazione importante c’è energia e voglia di ritagliarsi un posto – ha detto il giocatore ai microfoni dei canali federali -. Tutti arrivano molto propositivi e, soprattutto quando c’è un cambio di guida tecnica, si arriva con una concentrazione e un’attitudine diversa; ovviamente l’attenzione è sempre alta ma c’è quella percentuale in più di quando cambiano tante cose sia in campo che fuori. In questa squadra c’è tanta combinazione tra esperienza ed energia fresca. L’età media resta giovane, siamo in pochi con tanti caps. Il gruppo ha tanto da esprimere”.

L’azzurro ha quindi parlato degli avversari, rinfrancati da un momento positivo: “Ci ritroveremo una squadra molto solida che proseguirà il percorso che ha intrapreso: hanno un gioco concreto, cercheranno di prendere territorio con il gioco a piede. Hanno qualità, nelle ultime manifestazioni non si sono distinti per il gioco d’attacco, però secondo me con la nuova fiducia guadagnata proveranno nuove cose”.