Basket, Brescia e Venezia, viaggi da tenere d’occhio a Napoli e Reggio Emilia, Bologna va a Treviso

Tutto pronto per la diciannovesima giornata di regular season del campionato di serie A di pallacanestro. Tre giorni di partite, da sabato 3 febbraio fino a lunedì 5: vediamo assieme le tematiche più calde di questo turno di massima serie con la palla a spicchi pronta a rimbalzare sul parquet.

Primo anticipo e subito big match tra Gevi Napoli e Germani Brescia alle 19.30 di domani. I capolista, provenienti da tre vittorie consecutive con il quasi certo sesto uomo dell’anno CJ Massinburg sugli scudi, vogliono continuare la loro corsa contro una squadra ferita dopo il ko con la Virtus Bologna. Altro scontro ad alta quota trenta minuti dopo, con la UNAHOTELS Reggio Emilia che accoglie l’Umana Reyer Venezia, pronta ad approfittare di ogni passo falso di Brescia.

Domenica che si apre alle 16.30 con il Banco Sardegna Sassari che vuole rialzarsi dopo due sconfitte consecutive, ma anche la Vanoli Cremona è in cerca di riscatto dopo la bruciante sconfitta di domenica scorsa in casa contro la Openjobmetis Varese, sempre più trascinata da un Nico Mannion cinque stelle extra lusso e che scenderà in campo della Dolomiti Energia Trento, che ha appena inserito Matt Mooney a roster. La Givova Scafati deve mettersi alle spalle l’improvviso ritiro di David Logan, partito verso gli Stati Uniti senza il permesso del club ed impegnata con una Pesaro disperata per andare a caccia della salvezza, mentre in serata l’Olimpia Milano di Ettore Messina vuole dare continuità alle quattro vittorie in fila in campionato contro Pistoia.

A chiudere, due sfide interessanti sia per la testa che per la coda della classifica. La Happy Casa Brindisi crede nella salvezza e dovrà rendere il PalaPentassuglia un fortino per avere ragione di Tortona, che vuole mettere sotto chiave il proprio posto nei playoff. E il giorno dopo, se i pugliesi dovessero fare il colpo, la pressione passerebbe tutta su Treviso, che ha fra le mura amiche un impegno proibitivo con la Virtus Segafredo Bologna.

Credit: Ciamillo