Sport in tv oggi (lunedì 5 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Nuovo lunedì a tinte sportive, nuove emozioni da vivere sugli schermi dell’Italia televisiva e streaming all’interno di questo inizio settimana. E, stavolta, ci sono molti più motivi per poter definire questo un reale giorno sportivo: andiamo a scoprire il perché.

Innanzitutto, tantissimo spazio sarà dedicato ai Mondiali degli sport acquatici a Doha, nelle forme più variegate: si andrà a giostrare tra nuoto artistico, tuffi e pallanuoto, sempre con una rilevante presenza italiana.

E mentre i vari tornei di tennis della nuova settimana prendono in via ai quattro angoli (o quasi) del pianeta, anche dalla pallacanestro emerge un Treviso-Bologna ormai lontano ricordo del passato (anche perché, in un caso, è anche cambiata la società).

Spazio poi anche a calcio, golf, NBA e altre discipline. Di seguito l’intero programma della giornata odierna.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 5 febbraio

7:30 Nuoto artistico, Mondiali: preliminari prova tecnica a squadre – Diretta tv su RaiSport e streaming su RaiPlay

8:00 Tuffi, Mondiali: semifinale piattaforma femminile – Diretta tv su RaiSport e streaming su RaiPlay 3

10:00 Tennis, WTA Abu Dhabi 2024: primi turni – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 254, streaming su SkyGo e Now

10:00 Tennis, WTA Cluj-Napoca 2024: primi turni – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 255, streaming su SkyGo e Now

12:00 Nuoto artistico, Mondiali: finale duo tecnico donne – Diretta tv su RaiSport e streaming su RaiPlay

13.00 Pallanuoto, Mondiali: Giappone-Serbia (Fase a gironi) – Diretta tv su RaiSport e streaming su RaiPlay

16:00 Tennis, ATP Marsiglia 2024: primi turni – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 252, streaming su SkyGo e Now

All’interno: Lorenzo Musetti (ITA) [6]-Maximilian Marterer (GER) [Alt] – Non prima delle ore 16:00

16.30 Tuffi, Mondiali: finale piattaforma femminile – Diretta tv su RaiSport e streaming su RaiPlay 3

17:00 Pallanuoto, Mondiali: Italia-Kazakistan (Fase a gironi) – Diretta tv su Rai2 e streaming su RaiPlay

17:00 Scacchi, Champions Chess Tour – Chessable Masters – Diretta streaming su DAZN

17:00 Golf, PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, recupero ultimo giro – Diretta tv e streaming da comunicare sui canali di Eurosport

18:00 Nuoto artistico, Mondiali: finale solo maschile tecnico – Diretta tv su Rai2 e streaming su RaiPlay

18:00 Tennis, ATP Cordoba 2024: primi turni – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 253, streaming su SkyGo e Now

19:00 Surf, Banzai Pipeline – World League Championship Tour – Diretta streaming su eurosport.it e Discovery+

19:30 Calcio, Bundesliga femminile: Bayern Monaco-Friburgo – Diretta streaming su DAZN

20:00 Basket, Serie A, 19a giornata: Nutribullet Treviso-Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su ZONA DAZN (Sky 214) e streaming su DAZN

20:30 Calcio, Serie C: Trento-Fiorenzuola – Diretta tv su RaiSport e Sky Sport 254, streaming su RaiPlay, SkyGo e Now

20:45 Calcio, Serie A: Roma-Cagliari – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251, Sky Sport 4K (213) e streaming su SkyGo, Now e DAZN

21:00 Calcio, Premier League: Brentford-Manchester City – Diretta tv su Sky Sport Arena (204) e streaming su SkyGo e Now

21:00 Calcio, Liga: Rayo Vallecano-Siviglia – Diretta streaming su DAZN

21:00 Calcio, Campionato argentino: San Lorenzo-Union – Diretta tv su SoloCalcio e streaming su Mola Tv

23:15 Calcio, Campionato argentino: Tigre-Boca Juniors – Diretta tv su SoloCalcio e streaming su Mola Tv

23:30 Tennis, ATP Dallas 2024: primi turni – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 254, streaming su SkyGo e Now

1:00 NBA, Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers – Diretta tv su Sky Sport NBA (209) e streaming su SkyGo e Now

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Lunedì 5 febbraio

19:05 Sport2day Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti. su sport2u.tv

20:20 Sail2u con Francesca Clapcich. Conduce: Stefano Vegliani. su sport2u.tv

20:30 Salotto Bianco 5a Puntata. In studio LIVE Dario Puppo e Massimiliano Ambesi. su sport2u.tv

21:00 BikeToday con Ilenia Lazzaro: Eurosport. Focus sui Campionati del Mondo Ciclocross. conduce: Gianluca Giardini. su sport2u.tv

22:00 Waterpolo Preview Speciale Mondiali Doha 2024 con Raffaele Di Noia: giornalista de Il Secolo. Conduce: Andrea Addezio. su sport2u.tv

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI NUOTO ARTISTICO ALLE 7.30, 12.00 E 18.00

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI NUOTO ALLE 8.00 E ALLE 16.30

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-KAZAKISTAN DI PALLANUOTO DALLE 17.00

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MARTERER NON PRIMA DELLE 16.00