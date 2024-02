LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: Minisini si gioca una medaglia, attesa anche per squadra e duo tecnico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di nuoto artistico di scena all’Aspire Dome di Doha. Altri due titoli iridati in questo lunedì, con l’Italia che tenta di ergersi a protagonista.

Nel pomeriggio, alle 12.00 italiane, Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero saranno protagoniste nel duo tecnico femminile. Le due hanno chiuso il preliminare in quarta piazza, a poco più di un punto e mezzo dal terzo posto delle sorprendenti britanniche Kate Shortman ed Isabelle Thorpe e a sei lunghezze e mezzo dalla coppia spagnola composta da Alisa Ozhogina Ozhogin ed Iris Tio Casas: il podio è possibile, raggiungere le gemelle Wang in testa assai più complicato.

Spazio anche per Giorgio Minisini nel solo tecnico. Il golden boy del nostro nuoto artistico non è stato perfetto nel preliminare di venerdì, compiendo un paio di errorini che hanno inficiato il suo risultato finale chiudendo al quarto posto. Servirà il miglior Giorgio per poter puntare ad un piazzamento sul podio che non appare sicuramente impossibile. In mattinata invece la prova tecnica a squadre, con la nazionale azzurra guidata da Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero.

La quarta giornata dei Mondiali di nuoto artistico di scena a Doha partirà alle ore 7.30 italiane, le 9.30 locali; seguiremo l’evento tramite la nostra DIRETTA LIVE per non farvi perdere nemmeno un secondo di queste appassionanti gare! Buon divertimento!