LIVE Musetti-Marterer, ATP Marsiglia 2024 in DIRETTA: l’azzurro si mette alla prova sul veloce indoor

Diretta Live del match di 1° turno dell'ATP di Marsiglia tra Lorenzo Musetti e Maximilian Marterer.

Torneo sul cemento indoor ad aprire il mese di febbraio per l’azzurro, in cerca di vittorie ‘scaccia crisi’. L’avversario non è dei più maneggevoli, visto che il mancino di Norimberga è molto temibile sulle superfici veloci. Vanta come miglior classifica il posto numero 45, e attualmente presidia il n. 92 del mondo. Agli Australian Open, ultimo torneo che ha giocato, si è arreso al 1° turno dalla sorpresa portoghese Nuno Borges.

Musetti è al momento stabile al numero 26 del mondo, ma deve cercare di immagazinare più punti possibile per non perdere la testa di serie nei Masters 1000 americani e, di conseguenza, in quelli europei su terra battuta. Le velleità dell’azzurro in questo torneo potrebbero essere da trofeo, certo è che, prima di porsi obiettivi troppo in alto, c’è da prendere partita per partita sperando di vedere una versione migliore del carrarino rispetto a quella australiana.

Non ci sono precedenti tra il tedesco e l’azzurro. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Marterer e Musetti, che prenderà il via non prima delle 16.00. Prima ci sono due incontri di qualificazione di cui vi aggiorneremo circa lo svolgimento.