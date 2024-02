ITALIA SPAZIALE! Azzurri campioni del mondo nel team-pursuit, Ghiotto immenso trascinatore

Clamoroso all’Olympic Oval di Calgary (Canada). Nella seconda giornata dei Mondiali di speed skating su singole distanze l‘Italia ha vinto l’oro nel Team Pursuit. Una prestazione davvero incredibile quella dei ragazzi guidati dal Direttore tecnico, Maurizio Marchetto.

Sull’anello di ghiaccio canadese, infatti, il terzetto formato da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e da Andrea Giovannini ha realizzato lo straordinario crono di 3:35.00, polverizzando letteralmente il vecchio primato italiano di 3:36 54, risalente all’8 dicembre del 2017, e precedendo la Norvegia (3:36.07), oro continentale quest’anno nella specialità, e il Canada di 1.72. Deludente la prestazione degli Stati Uniti, fuori dal podio a 3.64, ricordando il primato del mondo realizzato a Salt Lake City in quest’annata di 3:33.66.

Indubbiamente, grossi meriti a Ghiotto che, messosi a tirare il trio, ha imposto un ritmo indiavolato dall’inizio alla fine, non dando modo ai norvegesi di essere all’altezza nell’ultima heat in cui si incrociavano. L’ultima presenza sul podio mondiale nella specialità in questione risaliva al 2008, quando Enrico Fabris, Matteo Anesi e Luca Stefani giunsero al secondo posto, replicando quanto fatto nel 2005 con il trio Sanfratello, Anesi, Fabris a Inzell.

Un risultato che nella prova dell’inseguimento a livello mondiale non si era mai visto in casa italiana e che ricorda un po’ quanto fatto proprio dagli ultimi tre citati nelle Olimpiadi Invernali di Torino 2006, con quell’oro straordinario. Chissà, se questo risultato non possa essere un presagio per quel che sarà a Milano-Cortina 2026.

Giusto sottolineare come Ghiotto, argento ieri nei 5000 metri, sia assolutamente in grado di replicare nei 10000 metri in questa sede, tenendo conto del suo titolo iridato dell’anno passato nei 10 km. Per il veneto, allo stato attuale delle cose, si tratta della quarta medaglia iridata della carriera (singole distanze) a una sola lunghezza da Fabris.