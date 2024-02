Speed skating, Irene Schouten annuncia il suo ritiro. Francesca Lollobrigida le dedica un messaggio

Una sana rivalità. Irene Schouten e Francesca Lollobrigida si sono confrontate spesso e volentieri sul ghiaccio delle competizioni più importanti del pattinaggio di velocità pista lunga e l’olandese si è sempre dimostrata una campionessa per continuità di rendimento e voglia di imporsi in diverse specialità. L’azzurra, in questo contesto, ha sempre visto in Schouten un riferimento.

Ecco che al termine dei Mondiali sulle singole distanze che si sono tenuti a Calgary (Canada), dove la fuoriclasse dei Paesi Bassi ha ottenuto la bellezza di 3 ori e 1 argento, è arrivata la notizia del suo ritiro. In un’intervista all’emittente olandese NOS, la pattinatrice ha dichiarato: “La mia carriera sta per finire. Mi rendo conto di essere pronta per una nuova fase della vita. Sono 15 anni che faccio sport ad alto livello e sono pronta per fare altro, nel profondo del mio cuore desidero altre cose. Non ho più il sogno di un’altra Olimpiade. Per questo ho deciso di dire addio. Non riesco più a godermi in modo ottimale le cose che non siano il pattinaggio. Quando mi siedo con le amiche, guardo l’orologio perché devo andare a letto in orario. Non posso andare a trovare le persone perché potrei ammalarmi. Sento che la mia vita è limitata dallo sport di alto livello e non lo voglio più“.

Una carriera notevolissima la sua, condita da 7 ori, 2 argenti e 5 bronzi iridati e tre ori e 2 bronzi alle Olimpiadi. La decisione ha sorpreso i suoi tecnici e non ci sono apertura su un ritorno in pista: “Erano molto dispiaciuti e non se lo aspettavano. L’ho detto a Jillert Anema e Arjan Samplonius e sono rimasti sorpresi. Mi hanno anche detto che avrei potuto prendermi una vacanza di sei mesi e poi ricominciare ad allenarmi. Ho vinto quello che volevo vincere: tre ori olimpici, quattro titoli mondiali. Una carriera davvero fantastica. È strano pensare che non sarò più un’atleta di alto livello, me ne rendo conto molto bene. È strano, ma non vedo l’ora di affrontare un’altra vita“.

Lollobrigida, dunque, ha voluto dedicare un messaggio alla sua rivale: “Una scelta così coraggiosa. È stato un onore gareggiare con te nel pattinaggio a rotelle, nelle Marathon e sul ghiaccio. Ti ringrazio perché mi ha spinto a dare sempre il 100% di me stessa e sono contenta che anche mio figlio abbia avuto l’onore di condividere il podio con te. Buona fortuna per la tua vita“, le belle parole di Francesca, in relazione al podio della Mass Start degli Europei di Heerenveen di quest’anno dove l’azzurra è giunta terza, preceduta da Marijke Groenewoud e Schouten.

