Sci alpino, Brignone quinta nella seconda prova di Crans Montana. Ledecka in testa, ma con salto di porta

Ester Ledecka ha firmato il miglior tempo (1’27”18) nella seconda prova della discesa di Crans Montana, ma la ceca ha saltato una porta. Ledecka ha preceduto di 20 centesimi Lara Gut-Behrami, che è sicuramente la più attesa in questa tre giorni sulle nevi di casa. La sciatrice svizzera ha infatti la grandissima occasione di poter allungare probabilmente in maniera decisiva in classifica generale su Mikaela Shiffrin.

Terzo posto a pari merito per la norvegese Ragnhilm Mowinckel e per l’americana Jacqueline Wiles, entrambe staccate di 35 centesimi dalla vetta. Buoni segnali da parte di Federica Brignone, ieri terza in prova ed oggi quinta (+0.43), ma con la conferma che la pista di Crans Montana ben si adatta alle caratteristiche della valdostana, come già dimostrato in passato.

Sesto posto per l’americana Isabelle Wright (+0.68), che ha preceduto la slovena Ilka Stuhec (+0.69) e la francese Romane Miradoli (+0.84). Completano la Top-10 le austriache Stephanie Venier (+0.97) e Ariane Raedler (+1.10).

Ad un passo dalle prime dieci ha concluso Marta Bassino, undicesima a 1.14 dalla vetta, ma con salto di porta. Le altre azzurre: diciottesima Laura Pirovano (+1.54), ventitreesima Nadia Delago (+1.83), ventisettesima Teresa Runggaldier (+2.07), trentacinquesima Vicky Bernardi (+2.54), trentottesima Roberta Melesi (+2.77), quarantesima Sara Thaler (+2.90), quarantunesima Nicol Delago (+2.97).