Calendario Mondiali speed skating 2024 oggi: orari 15 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Prosegue nel fine settimana la stagione 2023-2024 dello speed skating, che prevede i Mondiali su singole distanze a Calgary, in Canada, che si apriranno oggi, giovedì 15 febbraio, con la disputa delle prime quattro gare in calendario.

Previsti i 3000 metri per le donne, con Laura Lorenzato in gara per l’Italia, ed i 5000 metri per gli uomini con Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti a rappresentare il Bel Paese, infine saranno in programma le team sprint, sia al femminile che al maschile, senza azzurri al via.

La diretta tv è prevista dalle 22.35 su Rai Sport HD, ma le gare della prima giornata dei Mondiali singole distanze 2024 di speed skating, in programma a Calgary, in Canada, saranno fruibili in diretta streaming su Rai Play 3, eurosport.it e discovery, infine la diretta live testuale sarà a disposizione su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI SPEED SKATING

Giovedì 15 febbraio – Calgary (Canada)

20.30 3000 metri femminili (Laura Lorenzato)

21.41 5000 metri maschili (Andrea Giovannini, Davide Ghiotto, Michele Malfatti)

23.27 Team sprint femminile

23.44 Team sprint maschile

PROGRAMMA MONDIALI SPEED SKATING: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 22.35 su Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play 3, eurosport.it, discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.