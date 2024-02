Snowboardcross oggi, Gudauri 2024: orario 4 febbraio, dove vederlo in tv e streaming

A caccia del riscatto. Oggi, domenica 4 febbraio, si svolgerà in quel di Gudauri gara-2 della quarta tappa valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcross. Una prova dal sapore particolare per Michela Moioli e Omar Visintin, entrambi reduci dalla quarta posizione ottenuta ieri.

Moioli nello specifico dovrà cercare di sfruttare in ogni batteria il suo ottimo tempo di reazione, (sfoggiato in tutti i segmenti fatta eccezione per la Big Final), fronteggiando la concorrenza agguerrita formata da Eva Adamczykova, Chloe Trespeuch e Sophie Hedeger.

Discorso speculare per Visintin, solitamente abile nella parte centrale del tracciato e motivato a risalire nuovamente sul podio come fatto a St.Moritz. Da tenere sotto osservazione poi Eliott Grondin, Alessandro Haemmerle, l’australiano Cameron Bolton oltre che Jacob Dusek, ieri fuori già dalla prima batteria. Presenti anche una folta schiera di azzurri, tutti con l’obiettivo di passare il turno ed accedere ai quarti. Stiamo parlando di Tommaso Leoni, Matteo Menconi, Michele Godino e Lorenzo Sommariva.

Gara-2 della quarta tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 sarà visibile integralmente sulla piattaforma Discovery Plus oltre che Eurosport 2. OA Sport vi offrirà la diretta LIVE Integrale dell’evento. Di seguito tutti i dettagli.

CALENDARIO SNOWBOARDCROSS OGGI

Domenica 4 febbraio

Ore 09.00 Snowboardcross femminile/maschile a Gudauri, tabellone finale – Diretta tv su Eurosport 2

PROGRAMMA SNOWBOARDCROSS OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2, per gli abbonati.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati

Diretta Live testuale: OA Sport.