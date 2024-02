Snowboard, Felicetti e Dalmasso sono i nuovi campioni italiani di gigante parallelo

Quest’oggi a Funes si è disputata la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2024 di snowboard parallelo, in cui i migliori interpreti azzurri della disciplina hanno dato spettacolo per provare a conquistare il titolo nazionale di PGS. Domani, sempre sulla stessa pista, andranno in scena invece le competizioni di slalom parallelo (PSL).

In campo maschile è arrivato il successo di Mirko Felicetti, che si è messo al collo la medaglia d’oro battendo in finale Maurizio Bormolini (argento) dopo aver stampato il miglior tempo nelle qualificazioni. Terza posizione e bronzo per Daniele Bagozza, che ha regolato l’eterno Roland Fischnaller nella Small Final conquistando l’ultimo posto a disposizione sul podio.

Trionfo totale al femminile per la favorita della vigilia Lucia Dalmasso, capace di vincere la gara open sconfiggendo nell’atto conclusivo la svizzera Ladina Jenny e aggiudicandosi la medaglia d’oro tricolore davanti a Jasmin Coratti (argento agli Assoluti, quinta classificata) ed Elisa Caffont (bronzo nazionale, settima classificata).