Snowboard, Daniele Bagozza soddisfatto: “Ho sofferto in qualifica, il podio mi regala fiducia”

Daniele Bagozza ha ottenuto un piazzamento sul gradino più basso del podio nel PGS in quel di Krynica, località della Polonia che ha ospitato quest’oggi gara-1 della sesta tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard parallelo.

Dopo essere stato eliminato in semifinale da Prommegger, poi trionfatore della gara, l’azzurro ha regolato in small final l’austriaco Fabian Obmann, rendendosi protagonista di una prestazione convincente. Una volta giunto in mixed zone, il nativo di Bressanone ha commentato la sua prova:

“Gara molto difficile, dove ho fatto tanta fatica perché stanotte non ho dormito ben – ha dichiarato Bagozza ai canali federali – Oggi ho deciso di entrare nella vasca di acqua ghiacciata per recuperare energie e mi ha fatto bene. In qualifica ho sofferto, ma nella fase a eliminazione diretta le cose sono migliorate. Un podio che mi regala fiducia”.

Grande la soddisfazione del DT Cesare Pisoni che festeggia anche la seconda piazza di Roland Fischnaller (il cinquantesimo della carriera): “E’ stata una gara strana, c’era troppa differenza fra una corsia e l’altra nella fase a eliminazione diretta. C’è soddisfazione per il doppio podio, curriosamente i due giunti sul podio sono stati quelli andati peggio in qualifica. Complimenti a entrambi, Fischnaller fece il primo podio quando ancora allenavo in squadra B, per domenica possiamo fare ancora meglio, Bagozza ha recuperato qualche punto nella generale su Karl e cercherà di avvicinarsi ulteriormente”.