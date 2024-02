Snowboard, a Krynica doppio podio azzurro. Secondo Roland Fischnaller, terzo Daniele Bagozza nel PGS

Nel primo dei due PGS del weekend di Coppa del Mondo di snowboard alpino a Krynica, in Polonia, in casa Italia si può esultare con gli ennesimi podi di una stagione da sogno, ricca di successi per il Bel Paese. Non è arrivata la vittoria, ma il secondo posto di Roland Fischnaller è comunque un super risultato.

Il veterano azzurro nella solita lotta tra ultraquarantenni con l’austriaco Andreas Prommegger esce sconfitto di soli sei centesimi, trovando però il secondo podio dell’anno. Festeggia anche Daniele Bagozza, che è terzo superando nella Small Final l’austriaco Fabian Obmann e recuperando punti importanti a Benjamin Karl per la corsa alla Coppa (restano praticamente solo loro due in lizza).

Tra le donne ad imporsi è Ramona Theresia Hofmeister, che torna al successo dopo più di un mese, mettendo le mani sulla Sfera di Cristallo a tre gare dal termine. Battuta nettamente in finale la svizzera Julie Zogg, mentre la terza piazza è andata alla neerlandese Michelle Dekker. In casa Italia eliminazioni premature per Lucia Dalmasso e Jasmine Coratti, fuori al primo turno, mentre è arrivata ai quarti di finale Elisa Caffont, battuta per pochi centesimi da Dekker.