Snowboard: Bormolini conquista il posto d’onore in gara-2 nel PGS di Krynica, 4° Felicetti

Arriva ancora un piazzamento sul podio a Krynica, località polacca che ha ospitato quest’oggi gara-2 della sesta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard parallelo. Nel PGS infatti Maurizio Bormolini ha ottenuto la seconda posizione, arrendendosi solo al cospetto di Arvid Auner.

Una giornata positiva per il nativo di Tirano che, dopo aver superato in semifinale Mirko Felicetti, nel vìs-a-vìs della big final si è ritrovato a fianco di un rivale in stato di grazia, autore di una prestazione pulita. Più sporco invece l’azzurro, con uno sbilanciamento fatale che gli ha compromesso la vittoria.

Felicetti si è poi dovuto accontentare della quarta posizione dopo aver perso il confronto con Alexander Payer, uscendo dal tracciato nel secondo intermedio.

Stop ai quarti invece per il vincitore di ieri Roland Fischnaller, uscito contro Payer. Fuori ai quarti anche Aaron March, mentre Daniele Bagozza (terzo in gara-1) ha terminato la prova agli ottavi.