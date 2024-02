Slittino: Steu/Kindl vincono il doppio ad Oberhof. Settimi Nagler/Malleier

Arriva la seconda vittoria stagionale per gli austriaci Thomas Steu e Wolfgang Kindl nella Coppa del Mondo di slittino doppio. Trionfo, anzi, dominio, in quel di Oberhof: primo appuntamento di due weekend consecutivi in terra tedesca (settimana prossima anche le sprint a chiudere).

Già in testa dopo la prima run, gli austriaci hanno gestito la situazione nella seconda superando i teutonici Hannes Orlamünder e Paul Gubitz di 123 millesimi (terzo podio stagionale per loro). Completa il podio un altro duo tedesco, quello dei veterani Wendl/Arlt, staccati di 190 millesimi.

Nella top-5 anche i lettoni Bots/Plume e gli austriaci Mueller/Frauscher. Fuga in classifica di Coppa per Steu/Kindl che provano a guadagnare spazio per agguantare la prima Sfera di Cristallo della carriera.

In casa Italia i migliori sono Nagler/Malleier che rimontano nella seconda run dalla decima alla settima piazza. Nella top-10 anche Rieder/Kainzwaldner, decimi, mentre finiscono più dietro Rieder/Gufler, quattordicesimi.