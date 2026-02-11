Allucinanti Rieder/Kainzwaldner: terzi a metà gara a un soffio dalla testa!

È un’Italia show questa sera sulla Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo. Giornata dedicata ai doppi di slittino, dopo le donne è toccato agli uomini e c’è una coppia azzurra anche qui in lotta per la medaglia d’oro alle Olimpiadi.

In una gara che si prospettava la più equilibrata dei Giochi per quanto riguarda lo slittino, c’è ancora tutto da decidere nella seconda discesa olimpica che arriverà tra poco meno di un’ora.

Al comando a sorpresa troviamo gli statunitensi Mueller/Haugsjaa, la coppia che non ti aspetti: 52.482, record della pista e sogno di conquistare un oro veramente incredibile. Secondo posto momentaneo per gli austriaci Steu/Kindl, che erano stati i primi a scendere: distacco veramente di un soffio, soli 3 millesimi, praticamente partiranno alla pari.

Chi è attaccato all’oro sono anche gli azzurri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner che fanno ben sperare al pubblico tricolore: run eccellente, 17 millesimi di ritardo dalla vetta e titolo alla portata. Più lontane le altre coppie: i distacchi si ampliano con i tedeschi Eggert/Mueller a 97 millesimi e i pluricampioni olimpici Wendl/Arlt che probabilmente dovranno abdicare (+0.101).

Positiva, ma non basterà in chiave podio la run di Ivan Nagler e Fabian Malleier: record di spinta, ma la settima piazza a 167 millesimi dalla vetta non li tiene in ballo per le medaglie.