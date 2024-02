Slittino: la Germania si aggiudica il team relay ad Oberhof. Italia quarta

Si chiude la prima di due tappe consecutive per la Coppa del Mondo di slittino in quel di Oberhof. In scena a chiosa del weekend la prova a squadre, il team relay, che ha visto il trionfo della Germania padrona di casa. Merle Fraebel, Orlamuender/Gubitz, Max Langenhan e, soprattutto, le grandi protagoniste Rosenthal/Degenhardt, sono riusciti ad agguantare il terzo trionfo stagionale con il tempo di 3:12.942.

Deve arrendersi di soli 150 millesimi la Lettonia che è seconda con la squadra formata da Aparjode, Bots/Plume, Aparjods e Upite/Bogdanova. Completa il podio l’Austria con Egle, Steu/Kindl, Gleirscher ed Egle/Kipp.

Quarto posto per l’Italia, però molto staccata dal podio (642 millesimi dalla vetta): in casa azzurra in pista Nina Zoeggeler, Nagler/Malleier, Dominik Fischnaller e Voetter/Oberhofer.