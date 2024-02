Slittino, Felix Loch vince la sprint di Sigulda davanti a Aparjods e Gleirscher, 7° Fischnaller

Felix Loch vince anche la gara sprint della tappa di Sigulda #1 (Lettonia) valevole per la Coppa del mondo di slittino 2023-2024. Sul budello baltico il tedesco ha dominato la scena con il tempo di 27.223 (nuovo record della pista per quanto riguarda la sprint). Seconda posizione per il lettone Kristers Aparjods a 67 millesimi, mentre completa il podio l’austriaco David Gleirscher a 102.

Quarta posizione per il tedesco Max Langenhan a 132 millesimi, quinto l’austriaco Wolfgang Kindl a 235, sesto il lettone Gints Berzins a 254, mentre è settimo il nostro Dominik Fischnaller a 256.

Ottava posizione per l’austriaco Nico Gleirscher a 389, nona per lo statunitense Tucker West a 414, mentre completa la top10 l’ucraino Anton Dukach a 418. Si ferma in 15a posizione, infine, il nostro Alex Gufler a 581.

Nella classifica specifica per le prove sprint il titolo va a Max Langenhan che chiude con 260 punti, contro i 245 di Felix Loch ed i 181 di Kristers Aparjods. Il tedesco nella classifica generale si porta a quota 970 contro i 741 di Aparjods ed i 681 di Mueller.