Slittino: clamorosa rimonta per Max Langenhan ad Altenberg, da 21mo a primo. Quinto Dominik Fischnaller

La pista era favorevole per un’impresa simile, ma resta comunque clamorosa la rimonta di Max Langenhan nella tappa di Coppa del Mondo di slittino in quel di Altenberg. Il campione del mondo sbaraglia ancora la concorrenza, rimontando addirittura dalla ventunesima alla prima piazza.

Quinto successo su sei gare in stagione nel massimo circuito internazionale per il dominatore della disciplina. Aveva sbagliato nella run di apertura, poi ha trovato nettamente il miglior tempo nella discesa, con un catino leggermente più favorevole visto che è sceso tra i primi ed ha ribaltato la situazione con il tempo di 1:51.162.

Deve arrendersi l’austriaco David Gleirscher, al comando dopo la prima discesa: 121 millesimi di ritardo e seconda piazza. Terzo è Kristers Aparjods (Lettonia) a 127 millesimi. Poco dietro Felix Loch che scende dal podio dopo la seconda piazza della prima run.

In casa Italia rimontante anche Dominik Fischnaller, ma non basta per il podio: l’azzurro è quinto a 260 millesimi dalla vetta. Top-10 anche per Leon Felderer, decimo, mentre Alex Gufler è tredicesimo.