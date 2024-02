Slittino, Bots/Plume vincono in casa a Sigulda. Settimi Rieder/Kainzwaldner, Steu/Kindl si avvicinano al successo finale

Martins Bots e Roberts Plume sono profeti in Patria e si aggiudicano la tappa di Sigulda #1 (Lettonia) valevole come ottavo e penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino 2023-2024. Sulla pista baltica (dove nel corso del prossimo fine settimana si disputerà la tappa conclusiva della stagione) i lettoni Bots/Plume, con il tempo complessivo di 1:23.308 (41.516 e 41.792), non hanno lasciato scampo ai rivali, andando a piazzare il miglior tempo in entrambe le manche.

Alle loro spalle i tedeschi Wendl/Arlt (41.534 e 41.792) con un distacco di appena 18 millesimi, mentre completano il podio gli austriaci Steu/Kindl (41.734 e 41.848) a 274. Quarta posizione per i lettoni Sevics-Mikelsevics/Krasts (41.738 e 41.906) a 336 millesimi, quinta per gli austriaci Mueller/Frauscher (41.790 e 42.019) a 501, mentre sono sesti gli statunitensi Di Gregorio/Hollander (41.720 e 42.116) a 528.

Settima posizione per gli azzurri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner (41.997 e 41.918) a 607 millesimi dalla vetta, quindi ottavi gli statunitensi Kellogg/Ike (41.981 e 42.097) a 770, noni Ludwig Rieder e Lukas Gufler (42.080 e 42.261) a 1.033, mentre completano la top ten i tedeschi Orlamuender/Gubitz (42.103 e 42.480) a 1.275.

A questo punto la classifica generale vede al comando Steu/Kindl con 841 punti, contro i 715 di Wendl/Arlt ed i 676 proprio di Bots/Plume.