Sci alpinismo, Alba De Silvestro e Michele Boscacci vincono ancora in staffetta mista in Coppa del Mondo

Arriva una nuova vittoria per Alba De Silvestro e Michele Boscacci in Coppa del Mondo di sci alpinismo. La coppia azzurra conquista il secondo successo stagionale nella staffetta mista in Val Martello, a Bolzano, dando seguito a quella ottenuta a Boi Taull a fine gennaio.

Un vero e proprio dominio da parte dell’Italia, che sin dai primi metri si è mostrata la più forte chiudendo ogni minimo spiraglio agli avversari: per loro il tempo finale è di 38’17”46, con oltre 22 secondi sugli austriaci Johanna Hiemer e Paul Verbnjak. Terzo posto invece per i francesi Axelle Gachet Mollaret e Xavier Gachet.

Ai piedi del podio i tedeschi Paller ed Hosch, davanti agli spagnoli Garcia Farres e Martinez De Albornoz ed agli svizzeri Deseyn e Dubois. Domani si conclude il weekend di Coppa del Mondo in Italia con la gara sprint individuale.