Slittino, Voetter/Oberhofer seconde a Oberhof e scavalcate di un soffio in Coppa del Mondo

Ancora una volta ad un soffio dal trionfo. Non arriva la seconda vittoria consecutiva per Andrea Voetter e Marion Oberhofer nella Coppa del Mondo di slittino doppio al femminile, c’è però il quinto podio di fila per le azzurre nel massimo circuito internazionale.

A vincere, per la quarta volta in stagione, in quel di Oberhof sono Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal che rimontano addirittura dalla seconda piazza nella seconda run chiudendo in 1:26.244. Seconde le azzurre: Voetter / Oberhofer si arrendono per soli 33 millesimi. Sul podio le austriache Egle / Kipp, a 121 millesimi dalla vetta.

In chiave Coppa del Mondo prestazione comunque importante quella delle italiane, che perdono la vetta in favore delle vincitrici odierne, restando però attaccatissime alle teutoniche: appena 10 punti. Sarà una battaglia durissima per la Sfera di Cristallo nelle ultime cinque gare stagionali, tutte da disputare tra Oberhof e Sigulda.