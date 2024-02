Slittino, a Sigulda ennesimo podio stagionale per Voetter/Oberhofer, che vengono scavalcate in Coppa

Nono podio in dieci gare: Andrea Voetter e Marion Oberhofer sono sicuramente le più costanti nella Coppa del Mondo di slittino doppio al femminile e lo confermano anche nel primo weekend di Sigulda, penultima tappa del massimo circuito internazionale che si concluderà la settimana prossima sempre in Lettonia.

Il duo azzurro chiude al secondo posto la gara baltica cedendo di 85 centesimi al duo teutonico formato da Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal, che colgono la vittoria numero cinque in stagione. Sarà proprio questa la rivalità che infiammerà le ultime due gare dell’anno.

Le azzurre infatti vengono scavalcate in testa alla classifica di Coppa per soli cinque punti dalle teutoniche. Un finale entusiasmante tra domani, con la sprint, e la settimana prossima. Terza piazza oggi per le tedesche Eitberger/Schirmer, staccate di 108 millesimi, poi le austriache Egle/Kipp e le americane Forgan/Kirby.