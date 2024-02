Skicross, Tomasoni e Zuech promossi a gara-2 ad Alleghe. Deromedis assente in Coppa del Mondo

Ad Alleghe (in provincia di Belluno) sono andate in scena le qualificazioni della decima tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. Ricordiamo che Simone Deromedis, Campione del Mondo di specialità, non partecipa all’evento a causa di un malanno di stagione. Un vero peccato per il fuoriclasse trentino, reduce dal successo di St. Moritz nel massimo circuito internazionale itinerante e desideroso di mettersi in mostra anche di fronte al proprio pubblico.

Due italiani sono riusciti a entrare tra i migliori 32 e dunque ad accedere al tabellone principale della gara che andrà in scena sabato 3 febbraio. Si tratta di Federico Tomasoni (11mo con un ritardo di 73 centesimi dal miglior tempo) e di Dominik Zuech (30mo a 1.29). Ieri i nostri portacolori avevano guadagnato il pass in vista della gara di domani.

A primeggiare è stato lo svedese David Mobaerg con il crono di 53.26, appena tre centesimi meglio dell’austriaco Mathias Graf. L’altro austriaco Tristan Takats è terzo a 11 centesimi, mentre il canadese Reece Howden insegue a 0.17. Il britannico Oliver Davies e il tedesco Florian Wilmsmann pagano un distacco di 33 centesimi, mentre lo svedese Erid Mobaerg è a 0.41 dal fratello. Eliminati gli altri italiani: Edoardo Zorzi 36mo a 1.56, Davide Cazzaniga 45mo a 2.18, Yanick Gunsch non è partito.

Sul fronte femminile, invece, dominio assoluto del Canada. Marielle Thompson svetta in 56.34, alle sue spalle si sono piazzate Hannah Schmidt (a 0.48) e Abby Mcewen (a 0.80). Quarta la francese Marielle Berger Sabbatel (a 0.82), poi l’altra canadese India Sherret (a 1.04) e la svizzera Saskja Lack (a 1.16). Ricordiamo l’assenza della fuoriclasse svedese Sandra Naeslund.

Foto: FISI/Pentaphoto