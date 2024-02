Skicross, Simone Deromedis festeggia: “Ha fatto la differenza la voglia di vincere”

Simone Deromedis non si ferma più: l’azzurro ha vinto ancora in Coppa del Mondo di skicross a Bakuriani (Georgia), località nella quale si laureò lo scorso anno campione del mondo. L’azzurro si è preso così la seconda vittoria della carriera in Coppa del Mondo dopo quella di due settimane fa a St.Moritz.

Queste le sue parole al termine della gara raccolte dalla FISI:”“È davvero meraviglioso – le parole del trentino –. Pazzesco, una grande giornata: stavolta è stata la mia voglia di vincere a fare la differenza”.

Dopo il cancelletto Deromedis ha guadagnato quota, prendendo il comando della gara alla prima curva per poi mantenere la testa della gara fino al traguardo. Mobaerg si è quindi dovuto accontentare della seconda posizione: un trionfo che alimenta le speranze per questo ragazzo in vista di Milano-Cortina 2026.