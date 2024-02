Skeleton: la sorpresa Hallie Clarke davanti ai Mondiali a metà gara. Sbaglia Bos, Margaglio solo 13ma

È una diciannovenne a guidare, a metà gara, la classifica dei Mondiali di skeleton al femminile. Iniziata la prova iridata a Winterberg, in Germania oggi due delle quattro run che vedono al comando la canadese Hallie Clarke, classe 2004, due volte sul podio di Coppa del Mondo nella passata stagione.

Molto bene la nordamericana soprattutto nella prima run, conclusa in seconda piazza, poi gestione in quella successiva per il tempo totale di 1’57”17. Da sottolineare distacchi molto ridotti con una pista piuttosto malandata dalle alte temperature. Alle sue spalle ecco la britannica Tabitha Stoecker a 3 centesimi e la teutonica Hannah Neise a 6. Vicinissima anche la belga Kim Meylemans a 9 centesimi.

Sbaglia tutto la grandissima favorita della vigilia: l’olandese Kimberley Bos era al comando dopo la prima run, ma nella seconda discesa ha trovato un errore grave (ventunesimo parziale) che l’ha relegata in undicesima piazza, ancora però in corsa per il podio.

Rientra in lotta per le medaglie nella seconda run (quarta) Valentina Margaglio che riduce il proprio distacco a 45 centesimi, pur restando tredicesima. Sedicesima Alessia Crippa, ventunesima Alessandra Fumagalli.