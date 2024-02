Short track, Alessandro Loreggia terzo sui 1500 metri a Heerenveen nella Coppa del Mondo junior

La terza tappa stagionale della Coppa del Mondo junior 2023-2024 di short track, svoltasi tra sabato 17 e domenica 18 febbraio, è andata in archivio con un podio per l’Italia sul ghiaccio del Thialf di Heerenveen (Olanda). Il movimento azzurro ha archiviato un brillante terzo posto nella gara domenicale dei 1500 metri maschili grazie ad Alessandro Loreggia, collezionando inoltre diversi altri piazzamenti nella top10.

Sempre sui 1500 metri, ma nella competizione andata in scena nella giornata di sabato, lo stesso Loreggia è arrivato quinto in Finale subito davanti al compagno di squadra Lorenzo Previtali. Day-1 che ha portato in dote alla compagine tricolore anche la vittoria di Margherita Betti nella finale B dei 1500, valevole per l’ottava piazza assoluta sulla distanza.

Ieri la Nazionale italiana, che si appresta ad affrontare il prossimo weekend i Campionati Mondiali Junior a Danzica, ha sfiorato il podio nella staffetta mista chiudendo in quarta posizione a causa di una caduta all’ultima curva mentre si trovava al secondo posto. Buoni risultati anche per la staffetta maschile (quinta nella finale A) e femminile (sesta, grazie alla seconda piazza nella finale B), oltre al sesto posto di Betti nei 500 metri (vincendo la finale B).