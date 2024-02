Serie A ginnastica artistica Ancona 2024 oggi: orari, tv, streaming, ordini di rotazione

Oggi sabato 24 febbraio (a partire dalle ore 14.30) va in scena la seconda tappa della Serie A 2024 di ginnastica artistica . L’evento avrà luogo ad Ancona. La stagione dei grandi attrezzi proseguirà nel capoluogo marchigiano: dopo l’esordio di due settimane fa a Montichiari, l’annata agonistica continuerà al PalaRossini. La Brixia Brescia partirà con tutti i favori del pronostico nel settore femminile, mentre la lotta sarà più serrata tra gli uomini con la Virtus Pasqualetti Macerata chiamata a difendere lo scudetto.

In pedana sono attesissime le Fate: Giorgia Villa, Alice D’Amato, Angela Andreoli, Asia D’Amato guideranno la Brixia, Manila Esposito sarà la leader della Ginnastica Civitavecchia. Tra gli uomini si attendono in particolar modo Salvatore Maresca e Marco Lodadio (in Serie A2), Marco Lodadio, Yumin Abbadini, Lorenzo Casali, Carlo Macchini, Mario Macchiati.

Di seguito il calendario completo, il porgramma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della seconda tappa della Serie A 2024 di ginnastica artistica. L’evento non sarà trasmesso in diretta tv, prevista la diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica Italiana, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PRIMA TAPPA SERIE A GINNASTICA ARTISTICA

Sabato 24 febbraio

Ore 09.00-13.30 (circa) Serie A2 ginnastica artistica, seconda tappa – Non prevista diretta tv/streaming

Ore 14.30-19.30 (circa) Serie A1 ginnastica artistica, seconda tappa – Diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica

PROGRAMMA SERIE A GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube della Federginnastica per la Serie A1, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport per la Serie A1.

ORDINI DI ROTAZIONI SERIE A GINNASTICA ARTISTICA

CLICCA QUI PER GLI ORDINI DI ROTAZIONE AD ANCONA