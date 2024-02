Omloop Het Nieuwsblad 2024 oggi in tv: percorso, dove vederla, favoriti, streaming

Cominciano le Classiche del Nord in Belgio: l’ultimo sabato di febbraio come di consueto l’appuntamento è con la Omloop Het Nieuwsblad, corsa di livello World Tour che giunge quest’anno alla 79a edizione e che conta nel suo albo d’oro grandissimi corridori come Franco Ballerini, Phlippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Eddy Merckx.

PERCORSO

Saranno molte poche le novità rispetto a un anno fa. Il via sarà ancora una volta dato da Gent e il traguardo a Ninove per un totale di 202 km. La situazione diventerà interessante dopo il passaggio da Oudenaarde, attorno al chilometro 100, quando il gruppo scalerà il Kattenberg (900 metri al 5,6%) e si entrerà nella fase saliente del percorso con tanto sterrato, muri e pavé. Il finale comincerà con il Wolvenberg (645 metri al 7,9%), seguito in subito dai tratti sulle pietre di Karkgate e Jagerij e dal muro di Molenberg (500 metri al 7%). A questo punto sarà di nuovo il momento dell’accoppiata Haaghoek-Leberg già affrontata in precedenza, prima del muretto di Berendries (940 metri al 7%), seguito immediatamente dal Elverenberg – Vossenhol (1268 metri al 3,6%). Prima del traguardo di Ninove ci sarà un passaggio iconico: il Muro di Grammont. In tanti possono fare la differenza su un tratto con pendenze in doppia cifra e completamente in lastricato. Potrebbe essere uno snodo fondamentale della corsa. Ci sarà poi il Bosberg (980 metri al 5,8%), ultimo muro di giornata. Dalla cima mancheranno solo 11,8 chilometri di corsa fino all’arrivo posto a Ninove, con un rettilineo che sarà leggermente in salita.

FAVORITI

Il favorito numero uno sarà indubbiamente Wout Van Aert, già vincitore di questa corsa nel 2022. Il belga dovrebbe essere il capitano del Team Visma | Lease a Bike, che avrà tra le sue fila anche Dylan Van Baarle, vincitore uscente, e Christophe Laporte, un uomo estremamente veloce specie negli sprint dei gruppi ristretti. Anche Jan Tratnik è una delle carte che la formazione neerlandese si potrebbe giocare. La Lotto Dstny punterà tutto su Arnaud De Lie, che l’anno scorso si è mostrato essere grande uomo da classiche: quest’anno l’obiettivo per il classe 2002 belga è mettersi in tasca una vittoria prestigiosa. Da attenzionare saranno anche Jasper Philipsen in caso di arrivo in volata di gruppo e Tom Pidcock, Matteo Jorgenson e Matej Mohoric.

Guarda la Omloop Het Nieuwsblad 2024 su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese.

PROGRAMMA OMLOOP HET NIEUWSBLAD 2024

Sabato 24 febbraio

Orario di partenza: 11.00

Orario di arrivo stimato: 15.51

OMLOOP HET NIEUWSBLAD 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (canale 211 di Sky) dalle 13.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW dalle 13.30