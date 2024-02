Sci freestyle, Yifan Zhang e Winter Vinecki vincono negli aerials di Coppa del Mondo a Lac-Beauport

A Lac-Beauport (Canada) è andata in scena la quinta tappa della Coppa del Mondo di aerials, disciplina dello sci freestyle. Il cinese Yifan Zhang si è imposto con il punteggio di 119.03 davanti al connazionale Xindi Wang (108.50) e allo svizzero Noe Roth (100.00). Il cinese Guangpu Qi, oggi sesto, si conferma al comando della classifica generale con 70 punti di vantaggio su Wang e 90 sullo svizzero Pirminx Werner. L’asiatico ha messo una seria ipoteca sulla conquista della Sfera di Cristallo, visto che al termine della stagione manca un solo appuntamento (il 10 marzo ad Almaty, Kazahstan).

Tra le donne, invece, ha fatto festa la statunitense Winter Vinecki (97.88) davanti alla cinese Meiting Cheng (88.12) e all’australiana Danielle Scott (81.42). Terzo successo stagionale per l’americana, che è balzata al comando della classifica generale con 12 punti di vantaggio su Scott: sarà una lotta serrata per la conquista della Coppa del Mondo in occasione dell’ultima tappa.