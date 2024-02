Sci di fondo: Klaebo tiene Jouve e vince ancora la sprint tc di Canmore, Hellweger fuori nei quarti

Si è chiuso il fine settimana allungato a martedì di Canmore, in Canada, per la Coppa del Mondo di sci di fondo. Al termine di uno sprint da brividi, Johannes Hoesflot Klaebo continua a dettare legge e a vincere in quella che è la sua specialità per elezione. 3’01″29 il tempo del fenomeno norvegese, che regge molto bene un finale, come detto, un finale davvero complicato.

Il francese Richard Jouve, infatti, gli rende la vita molto difficile dopo che, prima del rettilineo conclusivo, si erano un po’ tutti fermati per capire chi dovesse prendere l’iniziativa. Alla fine è il transalpino a rimanere a lungo affiancato a Klaebo, che però mette un’altra marcia e riesce a prevalere.

Finisce terzo a 61 centesimi il norvegese Erik Valnes. A seguirlo il duo finlandese Lauri Vuorinen-Joni Maki: per loro rispettivamente 1″94 e 2″83 di ritardo. Sesto lo svedese Calle Halfvarsson, che sul rettilineo molla e finisce a 5″77.

In casa Italia, con l’eliminazione di Federico Pellegrino in qualificazione, rimane solo Michael Hellweger. Per lui eliminazione in 2’58″04 nella quarta batteria, con il sesto posto a 2″03 da Halfvarsson, anche se l’atteggiamento convince.