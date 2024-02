Sci di fondo: Frida Karlsson sprinta per la vittoria nella 20 km di Canmore, 27a Caterina Ganz

Si è chiusa la 20 km mass start a tecnica classica di Canmore, in campo femminile, per quel che concerne la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024. A portare a casa la vittoria è Frida Karlsson: per la svedese finale vincente nei confronti della finlandese Kerttu Niskanen, distante 1″6 dal 57’08″2 della vincitrice.

In maniera non del tutto inusuale, la gara si snoda su un binario che vede il gruppo di testa sfilacciarsi piano piano, di chilometro in chilometro. A metà competizione sono otto quelle che possono giocarsi la vittoria: Karlsson, Andersson, Niskanen, Slind, Hennig, Stadlober, Heidi Weng e Laukli.

Sono le scandinave, Niskanen e Stadlober a creare il divario poco prima dell’approdo al 15° chilometro, ma nell’arroventata fase che si avvicina alla chiusura sono Karlsson e Niskanen a spingere, non permettendo a nessun’altra di seguirle. Poi la volata conclusiva, che va a favore della svedese.

Il terzo gradino del podio se lo prende Heidi Weng nello sprint tra norvegesi contro Astrid Oeyre Slind; 8″1 di ritardo per l’una, 8″4 per l’altra. Quinta l’altra svedese Ebba Andersson a 13″7. Più staccate le altre: sesta l’austriaca Teresa Stadlober a 31″3, settima la finnica Johanna Matintalo a 34″1, ottava e nona le svedesi Jonna Sundling e Linn Svahn a 35″8 e 41″8, decima l’USA Jessie Diggins a 42″3. Indietro le italiane: Caterina Ganz 27a a 3’30″6, Francesca Franchi 32a a 6’02″6.